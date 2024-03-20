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Haberler Altınordu Altınordu’da çok eksik var

Altınordu’da çok eksik var

HABER MERKEZİ
Altınordu’da çok eksik var
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Altınordu'da cumartesi günü iç sahada lider Esenler Erokspor ile oynanacak zorlu maç öncesi eksikler teknik ekibi kara kara düşündürüyor. Kırmızı-lacivertlilerde cezalı duruma düşen stoper Hasan'ın yanı sıra kaleciler Mert Furkan ve Arif, 20-26 Mart'ta Hırvatistan'da UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçlarına çıkacak U19 Milli Takımı'na katıldı. Orta saha oyuncusu Ege ise 20-23 Mart'ta Antalya'da oynanacak özel maçlar için U18 Milli Takımı'na dahil oldu.
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