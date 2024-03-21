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Altınordu’da Serhat göreve

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Serhat göreve
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü evinde lider Esenler Erokspor'la karşılaşacak Altınordu'da kaleci Serhat Öztaşdelen, haftalar sonra forma giymeye hazırlanıyor. Sezona birinci kaleci olarak başlayıp daha sonra eldivenleri Mert Furkan'a kaptıran Serhat, bu hafta özlem giderecek. Kaleci Mert Furkan'ın U19 Milli Takımı'na katılması nedeniyle Altınordu'nun kalesini Serhat koruyacak. Öte yandan Altınordu tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup, 31 Mart'ta gerçekleşecek Hristiyanların Paskalya Bayramı ile Türkiye'deki yerel seçimlerin aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle bu yıl yapılmayacak.
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