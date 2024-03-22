Altınordu’nun evinde bileği bükülmüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü lider Esenler Erokspor'u konuk edecek Altınordu, güçlü rakibi karşısında son haftalarda evinde sergilediği performansa güveniyor. Seyircisinin önünde çıktığı son 4 karşılaşmada Bursaspor'u 2-0, Adıyaman FK ve Kırşehir FSK'yı 2-1, Zonguldak Kömürspor'u ise 3-0 yenerek 12 puan toplayan İzmir temsilcisi, İstanbul ekibini de dize getirip iç sahada 5'te 5 yapmayı hedefliyor. Bu periyotta rakip fileleri 9 kez sarsıp, kalesinde 2 gol gören kırmızı-lacivertliler, şampiyonluk yarışı veren rakibini de İzmir'den eli boş göndermek istiyor.