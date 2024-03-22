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Altınordu’nun evinde bileği bükülmüyor

HABER MERKEZİ
Altınordu’nun evinde bileği bükülmüyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü lider Esenler Erokspor'u konuk edecek Altınordu, güçlü rakibi karşısında son haftalarda evinde sergilediği performansa güveniyor. Seyircisinin önünde çıktığı son 4 karşılaşmada Bursaspor'u 2-0, Adıyaman FK ve Kırşehir FSK'yı 2-1, Zonguldak Kömürspor'u ise 3-0 yenerek 12 puan toplayan İzmir temsilcisi, İstanbul ekibini de dize getirip iç sahada 5'te 5 yapmayı hedefliyor. Bu periyotta rakip fileleri 9 kez sarsıp, kalesinde 2 gol gören kırmızı-lacivertliler, şampiyonluk yarışı veren rakibini de İzmir'den eli boş göndermek istiyor.
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