Altınordu rahatladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona kötü bir başlangıç yapan ve üst üste kötü sonuçlar alan Altınordu, son haftalarda aldığı puanlarla rahatladı. Kırmızı-lacivertliler, ligde oynadığı son 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek puanını 34'e çıkardı ve düşme hattında bulunan Zonguldak Kömürspor'la arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. İzmir ekibinde teknik direktör Atilla Küçüktaka kalan haftalardaki maçlarını kazanarak ligi iyi yerde tamamlayacaklarını belirtirken, "Oyuncularımız da lige iyice adapte oldular" diye konuştu. Atilla Küçüktaka, "Öz kaynak sistemimizden oluşan kadromuz ile bu lige alışacağımızı söylemiştik. Zamanla oyuncularımızın performansları yükseldi. Aldığımız her galibiyet oyuncularımıza büyük bir moral kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.