Altınordu’da Gökberk’ten ilk

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Erokspor'u 2-1 mağlup ederek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Altınordu'da ilk kez 11'de yer alıp gol perdesini açan altyapı patentli santrfor Gökberk Efe, kırmızılacivertli formayla ligdeki ilk golünü attı. Daha önce Altınordu'da A takım formasıyla 19 Ekim 2022'de kupada Sapanca'ya 2 gol atan Gökberk, tecrübe kazanması için farklı kulüplere kiralanmıştı. 3. Lig'de kiralık oynadığı takımlarda 4 golü bulunan Gökberk, 2. Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Altınordu formasıyla akademi liglerinde 143 gol kaydeden ve 2 kez U18 Milli Takımı'na seçilen Gökberk, 2020-21'de 3. Lig'de yer alan Kızılcabölükspor'a, geçen sezonun ikinci devresinde 1922 Konya'ya, bu sezonun ilk yarısında ise Siirt İÖİ'ye kiralanmıştı.