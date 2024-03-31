Altınordu’nun gözdesi Onurcan

Altınordu'da ara dönemde alınan Onurcan Güler, performansıyla adını ilk 11'e yazdırdı. Kırmızı-lacivertlilerin sezon sonuna kadar Van Spor FK'dan transfer ettiği 29 yaşındaki ofansif orta saha yedek soyunduğu iki maçta 2. yarılarda girdi. Futbolcu İzmir'de oynanan Kırşehir maçında ilk kez 11'de şans bulup 2-1 kazandıkları randevuda takımını öne geçiren golü attı. Son 5 maçta banko oynayan Onurcan, 1461 Trabzon deplasmanında takımını beraberliğe taşıyan golü atmasına rağmen, Altınordu sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Onurcan, 8 maçta 2 kez rakip fileleri sarstı.