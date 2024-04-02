Altınordu fobiyi yenecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde lider Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek iç sahada üst üste 5'inci galibiyetini alan Altınordu, deplasmanda kazanamama serisine çarşamba günü Afyonspor karşısında son vermek istiyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 15 maçta sadece 1 galibiyet alan kırmızılacivertliler deplasmanda 6 beraberlik, 8 yenilgi yaşarken 9 puan toplayabildi. İlk ve son deplasman galibiyetini 28 Ekim 2023'te Zonguldak Kömürspor karşısında 3-1'lik skorla alan İzmir temsilcisi, Afyon'dan zaferle ayrılması halinde 159 gün sonra evine 3 puanla dönecek. Altınordu'da sakatlığı bulunan sağ bek Furkan Metin dışında eksik yok.