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Haberler Altınordu Altınordu fobiyi yenecek

Altınordu fobiyi yenecek

Deplasmandaki son galibiyetini ligin ilk yarısında alabilen İzmir ekibi, Afyon önünde zincir kıracak.

HABER MERKEZİ
Altınordu fobiyi yenecek
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde lider Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek iç sahada üst üste 5'inci galibiyetini alan Altınordu, deplasmanda kazanamama serisine çarşamba günü Afyonspor karşısında son vermek istiyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 15 maçta sadece 1 galibiyet alan kırmızılacivertliler deplasmanda 6 beraberlik, 8 yenilgi yaşarken 9 puan toplayabildi. İlk ve son deplasman galibiyetini 28 Ekim 2023'te Zonguldak Kömürspor karşısında 3-1'lik skorla alan İzmir temsilcisi, Afyon'dan zaferle ayrılması halinde 159 gün sonra evine 3 puanla dönecek. Altınordu'da sakatlığı bulunan sağ bek Furkan Metin dışında eksik yok.
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