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Altınordu pes etmedi

HABER MERKEZİ
Altınordu pes etmedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda aldığı sonuçlarla tehlikeli bölgeden uzaklaşan Altınordu, sahasında Diyarbekirspor'la berabere kaldı: 1-1. Son iki maçında Erokspor ve Afyonspor'u yenerek çıkışa geçen kırmızı-lacivertliler, Doğu ekibi karşısında fren yaptı. Ancak geriye düştüğü zorlu maçta alınan bir puan İzmir temsilcisine moral oldu. Müsabakaya daha istekli başlayan yeşil-kırmızılılar, 12. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın attığı golle deplasmanda 1-0 öne ´geçti. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Oyuna ikinci yarının başında dahil olan Keni Var Uzun 79. dakikada attığı golle skora denge getirdi: 1-1. Maç 1-1 sona erdi.

KÜÇÜKTAKA'DAN KADRODA REVİZYON

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, son oynadıkları Afyonspor müsabakasına göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, İlker Akar, İlkan Sever ve Gökberk Efe'yi yanında oturttu. Küçüktaka, bu isimlerin yerlerine ilk 11'de Yusuf Can, Eray ile Devrim'i oynattı.

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