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Haberler Altınordu Altınordu’ya kart uyarısı

Altınordu’ya kart uyarısı

HABER MERKEZİ
Altınordu’ya kart uyarısı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralarla bağını büyük ölçüde koparan Altınordu'da sarı kart alarmı verildi. Ligde 38 puanla düşme hattının 9 puan üzerinde yer alan kırmızı-lacivertlilerde pazar günü Van Spor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşma öncesi 3 oyuncu kart sınırında yer alıyor. İzmir ekibinde, Onur Toprak, Serhat Öztaşdelen ve İlkan Sever, Van'daki randevuya 3'er sarı kartla çıkacak. Bu oyuncular kart görmeleri halinde sonraki hafta Yeni Mersin ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek. İzmir temsilcisi son iki haftada ise Karacabey Belediye ve Ankaraspor ile kozlarını paylaşacak.
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