Altınordu’nun kalesi İzmir

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun bitimine 4 maç kala kendisini güvenli bölgeye atmayı başaran Altınordu'nun kalesi evi oldu. Bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi alarak hanesine 38 puan yazdıran İzmir temsilcisi, iç sahada sergilediği performansla ayakta kaldı. Deplasmanda istediği sonuçları almakta epey zorlanan kırmızı-lacivertliler, taraftarı önünde aldığı puanlarla lige tutundu. Altınordu topladığı 38 puanın 26'sını İzmir'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda elde etti. Evinde oynadığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan İzmir temsilcisi, deplasmanda ise adeta yokları oynadı. Gurbette oynadığı 16 maçta sadece 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 12 puan topladı.