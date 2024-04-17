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Altınordu’da Yusuf şanssız

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Yusuf şanssız
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime 3 hafta kala kümede kalışını henüz ilan edemeyen Altınordu'da savunma oyuncusu Yusuf Can Esendemir büyük talihsizlik yaşadı. Bu sezon genellikle yedek soyunan genç sol bek, sol stoper Alperen'in sakatlanmasının ardından son 2 karşılaşmada ilk 11'de şans buldu. Son olarak Van Spor FK deplasmanına çıkan Yusuf Can, takımı 1-0 öndeyken 59'uncu dakikada ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırdı. Altınordu karşılaşmayı uzatmada yediği golle 2-1 kaybederken, şanssız bir 90 dakika çıkaran 22 yaşındaki defans oyuncusunun formayı kapma sevinci kursağında kaldı. Bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 7 kez ilk 11'de şans bulan Yusuf Can, toplam 889 dakika oyunda kaldı.
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