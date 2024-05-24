Altınordu’ya iki genç takviye

TFF 2. g ekiplerinden Altınordu'da sezonun bitmesinin ardından teknik direktör Atilla Küçüktaka ve ekibinin yanı sıra 12 oyuncuyla yolları ayırma kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, öz kaynak sisteminden yetişen iki genç oyuncunun A takıma alınmasına karar verdi.

İzmir ekibinde geçen sezon U19 takımında görev yapan 20 yaşındaki sol bek Mustafa Kocabaş ve aynı yaştaki merkez orta saha oyuncusu Tugay Güner, A takım kadrosuna dahil edildi. Kırmızı- lacivertli kulüple geçtiğimiz yıllarda profesyonel sözleşme imzalayan iki genç futbolcunun yeni sezonda vitrine çıkarılacağı bildirildi. Mustafa şimdiye kadar 2'nci Lig'de 1 kez forma giyerken, Tugay profesyonel statüde şans bulamadı.