Altınordu’da flaş iddia

TFF İkinci Lig ekiplerinden Altınordu'da A takımı devretmek için ortak arayışlarını sürdüren başkan Seyit Mehmet Özkan'ın akademide yetişen genç oyuncuların tecrübe kazanması için Üçüncü Lig'de pilot takım arayışına girdiği iddia edildi. A takımı devralacak yeni yatırımcı konusunda da oldukça hassas davrandığı belirtilen Başkan Özkan'ın şampiyonluk hedefi belirleyecek bir ortak aradığı kaydedildi.

EFELER 09 SFK SESLERİ VAR

Seyit Mehmet Özkan'ın A takımda süre bulamayan gençleri oynatmak adına ise Üçüncü Lig'de yer alan Ege temsilcisi aradığı ifade edildi. Daha önce Birinci Lig'de mücadele ederken İkinci Lig'den Niğde Anadolu FK'yı pilot takımı yapan Altınordu, uzak mesafe nedeniyle Niğde kulübünü devretmişti. Kulislerde Altınordu'nun Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK'ya talip olabileceği ileri sürüldü.