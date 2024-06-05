Altınordu durmuyor

TFF 2. Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele edeceği yeni sezon öncesi takımı eski milli gurbetçi futbolcu olan Olcay Şahan'a emanet edip, transferde de gurbetçilere yönelen Altınordu, dış transferde Avrupa'da yetişen üçüncü oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İzmir temsilcisi Hüseyin Bulut ve Bahattin Karahan'ın ardından Almanya 4. Lig ekibi SC Wiedenbrück'ten 24 yaşındaki santrfor Emre Aydınel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Borussia Dortmund altyapısında yetişip, U19 Milli Takımı'mızda 5 kez şans bulan Emre, geçen sezon Wiedenbrück formasıyla 20 maçta 785 dakika süre alıp 2 gol attı. Aydınel, Altınordu'nun kendisi için çok iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.