Altınordu hız kesmiyor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferdeki 4'üncü imzasını da yine gurbetçi bir oyuncuya attırdı. İzmir temsilcisi Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan ve Emre Aydınel'in ardından Almanya 5'inci Lig temsilcisi Türkspor Dortmund'dan 23 yaşındaki stoper Ali Çırak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Sportif Direktör Murat Korkmaz katıldı.

"GELDIĞIM IÇIN MUTLUYUM"

ALTINORDU'DA olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten 1.97 boyundaki savunma oyuncusu, "Bana bu imkanı sunan başta başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmayı büyük bir şans olarak görüyorum. Buradaki tesis ve imkanları görünce karar vermek zor olmadı. Tüm antrenmanlarda ve maçlarda en iyi şekilde mücadele edeceğim. Güzel bir sezon bizi bekliyor" diye konuştu.