Altınordu’da Şahan iddialı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine getirilen eski milli futbolcu Olcay Şahan iddialı konuştu. Genç teknik adam, Kocaeli Kartepe'deki kamp çalışmalarının güzel bir ortamda geçtiğini belirterek, "Futbolcularımız güzel bir uyum sağladı. Transferimizin çoğu ilk kamp dönemine yetişti. Bize bu imkanı sağlayan başkanımıza, sportif direktörümüze, oyuncu alım direktörümüze tekrar teşekkür ediyorum. Yeni sezonda futbolseverler genç, dinamik ve istekli, oyunun hiçbir bölümünde pes etmeyen bir Altınordu izleyecek. Mütevazi bir bütçeyle nasıl şampiyonluğa oynadığımızı herkese göstereceğiz" dedi.