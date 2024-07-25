Altınordu’da Alper iddialı

TFF 2'nci Lig'de sezona Kartepe kampında hazırlanan Altınordu'da yeni transferlerden Alper Tursun, kulübe yabancı olmadığını belirtirken iddialı açıklamalar yaptı. Altınordu'nun yerinin 1'inci Lig olduğunu belirten 31 yaşındaki savunmacı, "Yeni transfer gibi gözüksem de ben Altınordu'da daha önce forma giymiştim. Onun için bu camiayı çok iyi biliyorum. Bizim yerimiz TFF 2. Lig değil, TFF 1. Lig olmalı. İnşallah bu sene hep birlikte bu başarıyı elde edeceğiz ve birinci olarak çıkacağız diye düşünüyorum" dedi. Hem saha içinde hem de saha dışında herkesin birbiri ile iyi anlaştığını belirten Alper, "Takım içinde arkadaşlık, uyum gayet iyi, herkes birbirini çok çok iyi tamamlıyor. Hocamız bizi iyi çalıştırıyor. Antrenmanlar yorucu geçiyor" diye konuştu.