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Haberler Altınordu Altınordu-Efeler 09 SK işbirliği anlaşması iptal oldu

Altınordu-Efeler 09 SK işbirliği anlaşması iptal oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu ile Efeler 09 SK arasında genç futbolcuların gelişimi konusunda yapılan anlaşma iptal edildi.

ŞENOL KANTÜRK
Altınordu-Efeler 09 SK işbirliği anlaşması iptal oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu ile Efeler 09 SK arasında genç futbolcuların gelişimi konusunda yapılan anlaşma iptal edildi. Altınordu Futbol Kulübü'nde yapılan açıklama şöyle:

"Altınordu Futbol Kulübü olarak geçtiğimiz günlerde genç futbolcularımızın profesyonel liglerde mücadele etmesi konusunda işbirliği anlaşmasına vardığımız TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler SK 09 Takımı ile yapmış olduğumuz anlaşma sona ermiştir. Evlatlarımız bünyemizde değerlendirilecektir.Gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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