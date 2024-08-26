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Haberler Altınordu

Altınordu’da lisanslar tamam

HABER MERKEZİ
Altınordu’da lisanslar tamam
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu yeni transferlerinin tümüne lisans çıkardı. Sezonun ilk haftasında 1 Eylül'de evinde İnegölspor'la karşılaşacak İzmir temsilcisi bu karşılaşma öncesi 12'i transferini de Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Kırmızı-lacivertlilerde gurbetçi futbolcular Ali Çırak, Bahattin Karahan, Emircan Gencel, Hüseyin Bulut ve Emre Aydınel'in lisans işlemleri yurtdışı transfer olarak tamamlandı. Altınordu'da daha önce Alper Tursun, Eren Tokat, Halil Can Cemali, Kaan Baysal, Mete Yıldız, Tahsin Çakmak ve Yusuf Örnek'in lisansları çıkmıştı.
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