Altınordu doludizgin

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde karşılaştığı İnegölspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, şampiyonluk hedeflediği lige 3 puanla başlayarak taraftarına umut verdi. Rakibini ilk yarıda Sami ve Emre'nin ayağından bulduğu gollerle dize getiren İzmir temsilcisi, 90 dakika sonunda galibiyeti Torbalı'ya kadar giden taraftarlarıyla doyasıya kutladı. Altınordu'nun başında çıktığı ilk sınavdan zaferle ayrılan genç teknik direktör Olcay Şahan, maçtan sonra oyuncularını teker teker kutladı.

TRANSFERLER BEĞENİLDİ

Altınordu'da yeni transferlerden Yusuf Örnek, Eren, Ali, Alper, Kaan ve Emre ilk 11'de yer alırken; Mete, Emir Can, Hüseyin ve Bahattin oyuna sonradan girdi. Emre, Altınordu formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Kırmızı-lacivertlilerin 11 yeni transferinden sadece Tahsin dünkü randevuda süre bulamadı. Altyapıdan yetişen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Gültekin ise ilk 11'de yer alarak ilk kez profesyonel bir müsabakada görev yaptı.