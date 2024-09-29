Altınordu 3 puanla çok mutlu

STAT: Altınordu Serpil Hamdi Tüzün

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendiriciler, Orhan Timurtaş, Şükrü Çavcı

ALTINORDU: Serhat - Alper, Mete, Eren, Yusuf Şahin (Dk. 88 Ali Çırak), Kaan (Dk. 72 Emircan), Sami (Dk. 88 Hasan Berat), Burak, Bahattin, Hüseyin (Dk. 62 İlkan), Kanivar (Dk. 71 Emre)

24ERZİNCANSPOR: Alp - Muhammet (Dk. 85 Sedat), Emre, Ümit, Şamil (Dk. 85 Hüseyin Altuğ), İrfan, Erol Can (Dk. 61 Ozan Can), Yasin, Mervan, Serkan (Dk. 69 Enver Cenk), Doğukan (Dk. 46 Hüsamettin)

GOLLER: Dk. 15 (P) Kaan, Dk. 67 İlkan (Altınordu), Dk. 76 Mervan (24Erzincanspor)

KIRMIZI KART: Yasin (24Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Sami, Yusuf Şahin, Kanivar, Bahattin (Altınordu), Ümit, İrfan, Yasin, Alp (24Erzincanspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Altınordu, 5'inci hafta karşılaşmasında evinde 24Erzincanspor'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı-lacivertliler 15'inci dakikada penaltı kazandı, atışı gole çeviren Kaan takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan Altınordu, 67'nci dakikada İlkan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Konuk takım 76'ncı dakikada Mervan'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Altınordu galip gelen taraf oldu. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 11 yaparken, 24Erzincanspor ise 10 puanda kaldı.