Şahan’dan takıma övgü

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde 1461 Trabzon'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Altınordu'da teknik direktör Olcay Şahan, Karadeniz ekibi karşısında sezonun en iyi oyunlarından birini oynadıklarını söyledi. Güzel bir müsabaka oynandığını belirtip, rakibi de tebrik eden genç teknik adam, "Zorlu hava şartları iki takım için de oldukça zordu ama kazanan taraf biz olduk. Bu sezonun belki de en iyi futbolunu oynadık. Zorlu hava şartlarına rağmen en iyi mücadeleyi gösterdik. Futbolcularımı tebrik ederim, muazzam bir maçtı" diye konuştu.

"SON VİRAJDAYIZ"

Deplasmanda oynayacakları Adana 01 FK karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını ifade eden Şahan, "Artık odağımızda sadece Adana 01 FK karşılaşması var. Son virajdayız. İlk yarının bitmesine de 4 haftalık bir süre kaldı. Bu süreyi en iyi şekilde tamamlayıp devre arasına girmek istiyoruz" diye konuştu.