Altınordu’dan amansız takip

Sezona TFF 1. Lig hedefi ile başlayan Altınordu'nun zirve inadı sürüyor. Son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle zirvenin ortakları arasında yer alan İzmir ekibi, Tarsus'ta oynadığı maçta Adana 01 FK'yı da mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

İlk yarının bitimine 3 hafta kala Altınordu, 34 puanla lider Sarıyer'in ardından 31 puanla ikinci sırada yer alıyor.

SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Altınordulu futbolcular maç bitiminde sevinçlerini kendilerini Tarsus'ta desteklemeye gelen taraftarlarla kutladıktan sonra soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.

FutbolcularınI göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik eden Olcay Şahan, "Maçın ilk 25-30 dakikasında istediğimiz oyunu oynayamadık. Bu bölümde gol yemedik. Biz biraz oynamaya başlayınca fark yarattık ve sahadan üç puanla ayrılmasını bildik. Bu maçta oynayan oynamayan herkesin yüreğine sağlık. Maça sonradan giren Furkan Yöntem gol attıktan sonra Hasan Berat Kayalı'nın ona doğru koşusu gol sevincine ortak oldu. İşte takım böyle olur. Hepinizi tebrik ediyorum. Kalan üç maçımızı da kazanıp ligin ilk yarısını en iyi yerde tamamlamak istiyoruz" dedi.

FURKAN YÖNETEM 376 GÜN SONRA GOL ATTI

Geçen sezonun ilk yarısında sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Furkan Yöntem, bu sezonun ortasında yavaş yavaş süre almaya başladı. Genç oyuncu, deplasmanda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna dahil oldu ve 84. dakikada takımının ikinci golünü atmaya başardı. Golden sonra tüm futbolcular, Furkan Yöntem'in gol sevince ortak oldu.

SALI GÜNÜ TOP BAŞI

Karşılaşmanın ardından iki gün izin yapacak Altınordulu futbolcular, Salı günü İskenderunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.