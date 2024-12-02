Altınordu 4 köşe

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Adana 01 FK'yı 2-0 yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini alan Altınordu, zirve inadını sürdürdü. Play-Off yarışı veren rakibini altyapıdan yetişen genç oyuncuları Sami'nin ilk yarıda, Furkan Yöntem'in ise ikinci devrede attığı gollerle dize getiren kırmızı-lacivertliler 31 puana ulaşarak 2'nci sıradaki yerini korudu. Lider Sarıyer'in 3 puan gerisinde zirve takibini sürdüren İzmir temsilcisi şampiyonluk arzusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Altınordu'da Sami bu sezonki gol sayısını 4'e çıkarırken, geçen sezonki çapraz bağ sakatlığı sonrası bu yıl sahalara geri dönen Furkan ikinci yarıda oyuna girip ilk gol sevincini yaşadı.

ŞAHAN GURUR DUYUYOR

Genç milli futbolcular attıkları gollerle galibiyetin mimarı oldu. Soyunma odasında büyük sevinç yaşayan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Olcay Şahan, öğrencileriyle gurur duyduğunu söyleyerek galibiyet serisini sürdüreceklerini belirtti. Altınordu önümüzdeki hafta evinde İskendurunspor'la karşı karşıya gelecek.