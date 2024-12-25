Altınordu ikinci yarıya Antalya’da hazırlanacak

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan İzmir ekibi, Teknik Direktör Olcay Şahan yönetiminde sezonun ilk yarısını 35 puanla üçüncü sırada tamamladı. Grupta lider Sarıyer'in 41, ikinci sıradaki Batman Petrolspor'un 39 puanı bulunuyor.

3 TANE HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

2 Ocak Perşembe günü Antalya'da toplanacak Altınordulu futbolcular, 10 Ocak'a kadar ikinci yarı hazırlıklarını burada sürdürecek. İzmir ekibi, kamp sırasında üç hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Altınordu, İzmir'e döndükten sonra iki gün izin yapacak ve ardından ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda İnegölspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

ALTINORDU'NUN ENLERİ

Altınordu'da tüm maçlarında ilk 11'de forma giyen takım kaptanı Eren Tokat. Eren,1518 dakika sahada kalarak zirvede yer aldı. Eren Tokat'ı ilk yarıdaki tüm maçlarda forma giyen Alper Tursun, 1514 dakika ile takip etti. Yine sezonun ilk yarısındaki tüm maçlarda ilk 11'de başlayan Yusuf Şahin Örnek ise toplamda 1490 dakika sahada kaldı. Altınordu'da U20 Milli Takım kampına gittikleri için birer maç kaçıran Sami Satılmış ve Serhat Öztaşdelen de en çok süre alan oyuncular arasında yer aldı.

Altınordu'da Hüseyin Bulut attığı 7 golle dikkat çekerken onu 6 golle Sami Satılmış ve 5 golle Bahattin Karahan takip etti.

Öte yandan Altınordu'da 3'er asiste Bahattin Karahan, Keni Var Uzun ve Alper Tursun takımın skora katkısına destek oldular.

ALTINORDU KURULUŞUNUN 101. YILINI KUTLAYACAK

Cumhuriyet ile yaşıt kulüplerden Altınordu, 101.Yılını yarın yapacağı törenlerle kutlayacak.

101. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri 26 Aralık Perşembe sabahı 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakılması ile başlayacak. Öğleden sonra 12.00'de ise Altınordu U17 Takımı'nda forma giyen 22 futbolcu için İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda ailelerin de katılımıyla "Profesyonelliğe Geçiş İmza ve Yemin Töreni" gerçekleştirilecek.