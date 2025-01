Altınordu’nun gençleri umutlu

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ligin ilk devresini 35 puanla 3. sırada tamamladı. İzmir ekibi, bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alırken, sadece 2 kez kaybetti. Teknik Direktör Olcay Şahan yönetimindeki kırmızı-lacivertliler, ligin ikinci devresindeki performanslarını daha da yükseltmek için çalışmalarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdürdü. Altınordu'nun genç futbolcularından Efe Kaan Yıldız ve Emir Can Gencel, kamp sürecini kulüp televizyonuna değerlendirdi. Yıldız, "Ligin ilk devresini istediğimiz gibi bitirdik. İkinci devreye de en iyi şekilde başlamak için çalışıyoruz. Antalya kampımız çok iyi geçiyor. Hem takım adına hem de kaleci departmanız adına antrenmanlarımız verimli geçiyor" dedi. "KAMPA ODAKLANDIM"

Sezon başında takıma katılan Emir Can Gencel de kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "Kampımız istediğimiz gibi geçiyor. Şu an kampa odaklandım. Her antrenmanda kendimi geliştirmeye odaklanıyorum. Forma şansı bulduğumda takıma katkı sağlamak istiyorum. Umarım takımla beraber ikinci yarı daha iyi performans gösteririz" şeklinde konuştu.