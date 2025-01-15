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Altınordu’da çifte imza

İzmir temsilcisi anlaşmaya vardığı santrafor Koray Dağ ile 2.5 yıllık, orta saha Uğur Çetinkaya ile ise 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altınordu’da çifte imza

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Altınordu, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı gurbetçi santrafor Koray Dağ ve 10 numara Uğur Çetinkaya ile resmi sözleşme imzaladı. Sportif direktör Murat Korkmaz'ın katıldığı imza töreninde Almanya ekibi TS Dortmund'dan transfer edilen Koray 2.5 yıllık, Efeler 09 SFK'dan transfer edilen Uğur ise 3.5 yıllık kontrat imzaladı. Murat Korkmaz, Koray'ı uzun zamandır takip ettiklerini belirtirken, "Süratli ve hızlı, temas futbolu seven Koray'ın bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Onu ikna ettiğimiz için mutluyuz" dedi.

"ÜST LİGİ İSTİYORUZ"

Korkmaz, istedikleri orta sahayı ise Efeler'den bulduklarını kaydetti. Altınordu'nun gurbetçi transferi Koray, "Ben buraya boşuna gelmedim. Gollerim ve asistlerimle takıma katkı sunup Altınordu'yu bir üst lige çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuşurken, Uğur ise "Takım içindeki forma savaşında ben de varım. Formayı kapıp Altınordu'ya şampiyonluk yolunda katkı sunmak istiyorum. Takım içinde herkesin ağzında bir şampiyonluk söylemi var. Bu şampiyonlukta takıma katkı vermek istiyorum" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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