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Altınordu Olcay Şahan ile yollarını ayırdı

Altınordu Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre A Takım Teknik Direktörü Olcay Şahan ile yollar ayrıldı. Açıklamada Şahan’a kulübe ve gençlere desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Altınordu Olcay Şahan ile yollarını ayırdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Olcay Şahan ile yollar ayrıldı. Ligde dün deplasmanda İnegölspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara alan kırmızı-lacivertliler, genç teknik adamla bugün masaya oturarak vedalaştı. Kırmızı-lacivertli kulüp, "A Takım Teknik Direktörümüz Olcay Şahan ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" açıklaması yaptı. Olcay Şahan, İzmir temsilcisinin başında 18 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 36 puan toplayarak maç başı 2 puan ortalaması yakaladı.

Altınordu Olcay Şahan ile yollarını ayırdı

Altınordu'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sezon başından beri Altınordu'muzun altyapısından yetişen oyuncularımızın gelişimine katkı sunan ve altyapımızda forma giyen oyuncularımıza A Takım maçlarında yer veren Olcay Şahan'a kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türk futbolunda ilerleyen süreçte büyük bir teknik adam olacağına inandığımız Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar dileriz."

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Altınordu Olcay Şahan ile yollarını ayırdı Altınordu Olcay Şahan ile yollarını ayırdı Altınordu Olcay Şahan ile yollarını ayırdı
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