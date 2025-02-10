Parlatan’dan iddialı açıklamalar

Altınordu TV'ye konuşan tecrübeli teknik adam, cumartesi günü Kırklarelispor karşısında geriye düşmelerine rağmen maçı kazandıklarını hatırlatarak, "Sonuçta galip gelmek her zaman çok güzel ve çok önemli. Geriye düştüğümüz bir maçta hemen reaksiyon gösterip maça hükmetmemiz, maçı domine etmemiz, gol pozisyonlarına girmemiz bizim adımıza gerçekten çok değerli. Geçen hafta da Isparta 32 Spor karşısında yenik duruma düşüp beraberliği yakalamıştık ve maçı kazanmak için bir çok fırsatımız olmuştu ama mücadele berabere bitmişti. Ama bu hafta da yine benzer bir görüntü sergiledik. Tabii ki önemli olan maç kazanmak, hedeften kopmamak, en önemlisi takımın verdiği reaksiyon bana göre çok değerli ve çok önemli. Kendi oyun anlayışımızla alakalı da takımda yavaş da olsa her maç geçtikçe daha fazla bir benimseyen, daha fazla bunu sahaya yansıtabilen bir takım haline geldik. Bu da tabii ki bizim için değerli." dedi.

Çarşamba günü deplasmanda Erzincanspor ile oynayacak karşılaşma içinse Ersan Parlatan, şunları dile getirdi: "Çarşamba günü zorlu bir Erzincan deplasmanımız var. Burada şunu bilmemiz gerekiyor, Erzincan takımı muhakkak bir reaksiyon gösterecektir. Onlar da son haftalarda istedikleri sonuçları alamadı. Bizim maçı kendileri adına bir çıkış maçı olarak göreceklerine inanıyorum. O yüzden bizim her zaman olduğu gibi iyi hazırlanıp iyi motive olup kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp Erzincan'dan galibiyetle dönmek istiyoruz. Ama bu tabii ki kolay olmayacak. Gerçekten zor bir deplasman. Hem hava koşulları hem dediğim gibi rakibin kendi içindeki durumu. Ama iyi hazırlanıp buradan iyi sonuç almak istiyoruz."