Altınordu’dan müthiş dönüş

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu, sahasında ligde zor günler geçiren Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-0 geriden gelerek mağlup etti: 3-2. Son iki maçını kazanarak tırmanışını sürdüren kırmızı-lacivertliler bu sonuçla üçte üç yaptı. İzmir temsilcisi, yenilmezliğini de sekiz müsabakaya çıkardı. Maça konuk ekip hızlı başladı. 24. dakikada Samet Gündüz takımını 1-0 öne geçirdi. 35'te kazanılan penaltı atışını kullanan Yılmaz Basravi atışı kaçırdı. Ancak dönen topu tamamlayarak farkı ikiye çıkardı: 0-2. İlk yarı 2-0 bitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Altınordu, 49. dakikada yeni transferi Yakal Taylan'ın penaltıdan attığı golle umutlandı. 56'da yine penaltı kazanan kırmızı- lacivertlilerde Hüseyin Bulut atışı gole çevirerek beraberliği sağladı: 2-2. 66'da sahneye çıkan Alper Tursun attığı golle Altınordu'yu öne geçiren isim oldu: 3-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altınordu mücadeleyi 3-2 kazandı.