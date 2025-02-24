Altınordu’da herkes golcü

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışını sürdüren Altınordu'da sezon başından bu yana 12 farklı futbolcu gol atma başarısı gösterdi. İzmir temsilcisinde gurbetçi kanat forvet Hüseyin Bulut, 23 hafta sonunda 10 kez rakip fileleri sarsarak takımın en skorer ismi olurken, bu futbolcuyu 7 golle altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Sami Satılmış takip etti.

EN SKORER 2. TAKIM KONUMUNDA

KIRMIZI-LACIVERTLI takımda kanat oyuncusu Bahattin Karahan 5, sol bek Alper Tursun ve orta saha Kaan Baysal 4, forvet Emre Sabri Aydinel ve orta saha Uğur Çetinkaya 3, santrfor Keni Var 2, stoper Ali Çırak, kanat oyuncusu Furkan Emin, orta saha Furkan Yöntem ve santrfor Yakal Taylan ise 1'er kez rakip fileleri sarstı. Ligde 46 kez gol sevinci yaşayan Altınordu, 55 gol atan lider Sarıyer'den sonra en skorer 2'nci takım konumunda. Öte yandan ara transferde Erzurumspor'la anlaşan İlkan Sever ilk yarıda 2 gol atmıştı.