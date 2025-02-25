Altınordu 1. Lig’de

KADINLAR Voleybol 2. Ligi'nde Nevşehir'de yapılan Final Etabı'nda B Grubu'nda ikinci olan Altınordu adını 1. Lig'e yazdırmanın sevincini yaşıyor. İlk maçında İzmirspor'a 3-1 yenildikten sonra Uğur Spor'u 3-0 mağlup edip, son maçında Afyon Belediye Yüntaş'a 3-2 kaybetse de grupta ilk 2'ye giren İzmir temsilcisi kupayı müzesine götürmeyi başardı.

'GÜZEL İŞLER YAPTIK'

Kırmızı-lacivertli ekibe madalyalarını Nevşehir Voleybol İl Temsilcisi İlhan Ekici, kupasını MHGK Başkan Yardımcısı Onur Hoşnut verdi.

Voleybolda erkekler ve kadınlarda kariyerindeki 9'uncu kupasını kazanan Altınordu'nun Başantrenörü Levent Matmeriçli, Voleybol Şube Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar önderliğinde güzel bir hikaye yazdıklarını ifade ederek, "Altınordu 101 yıllık köklü bir camia. Sezon başında hedef bu ligde 2-3 yıl geçirip 1'inci Lig'e çıkmaktı. Mütevazi bir kadro ile güzel işler yaparak çıktık. İlerleyen yıllarda altyapımızı daha da sağlamlaştırıp Sultanlar Ligi'ni hedefleyen bir kulüp olma amacındayız" şeklinde konuştu.