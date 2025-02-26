Altınordu’da Ali Barak göreve

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü evinde oynayacağı Beykoz Anadoluspor maçına odaklanan Altınordu'da yeni transferlerden Ali Barak ilk kez ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor. İzmir ekibinin ara transfer döneminde Alman ekibi FC Bocholt'tan 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı 21 yaşındaki gurbetçi sol bek, iç sahada 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları Sincan Belediyesi Ankaraspor maçında 84'üncü dakikada oyuna girerek ilk kez kırmızı-lacivertli formayı terletmişti. Altınordu'da sarı kart cezalısı sol bek Alper'in yokluğunda savunmanın solunda Ali görev yapacak. Bayer Leverkusen altyapısında yetişen genç defans oyuncusu Türkiye'de yıldızını parlatarak kariyerinde çıkış yakalamayı hedefliyor.