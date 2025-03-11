Altınordu zirveyi kaçırdı

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3'te 3 yaptıktan sonra evinde Beykoz Anadoluspor'la 1-1 berabere kalıp, deplasmanda Fethiyespor'a 1-0 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan bırakan ve bir basamak düşerek 48 puanla 4'üncü sıraya gerileyen Altınordu, şampiyonluk yarışında havlu attı. Ligde lider Sarıyer'le arasındaki puan farkı 9'dan 12'ye yükselen İzmir ekibi 2'nci sıradaki Batman Petrolspor'un 10, 3'üncü basamaktaki Kastamonuspor'un 9 puan gerisine düştü. Grupta ilk 6'yı hedefleyen 7'nci sıradaki Beykoz Anadoluspor'un 12 puan önünde yer alan kırmızı-lacivertliler, normal sezonun son 9 haftasında Play-Off'u garantilemeye çalışacak. Ligde 8 Aralık'ta evinde 2-1 kaybettiği İskenderunspor karşılaşmasından sonra ilk kez sahadan eli boş ayrılan Altınordu'nun 9 maçlık namağlup serisi sona erdi.

ÜÇÜNCÜ YENILGISINI ALDI

KIRMIZI-LACIVERTLI takım bu sezon 4'üncü kez bir müsabakayı gol atamadan tamamladı. İzmir ekibi, Fethiyespor karşısında ligdeki 3'üncü mağlubiyetini aldı. Ayrıca Uğur, Batman maçı öncesi cezalı duruma düştü.