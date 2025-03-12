Altınordu ligin kilit takımı oldu

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk iddiasını büyük ölçüde kaybedip Play-Off hattındaki yeri de garantiye yakın olan Altınordu, kalan 8 maçının 7'sinde kümede kalma mücadelesi ve zirve yarışı veren takımlarla karşı karşıya gelecek. Zirvenin 12 puan gerisinde, 7'nci sıranın ise 12 puan önünde yer alan kırmızı-lacivertliler, bir üst lige çıkacak ve alt lige düşecek ekiplerin belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Bu hafta zirvenin 2 puan gerisinde yer alan Batman Petrolspor'u konuk edecek Altınordu sonraki 2 maçında ise lige tutunma savaşı veren Altay (D) ve Karaköprü ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi son haftalarda da 3. Kastamonu, 5. Adana, 6. İskenderun ve lider Sarıyer ile karşılaşacak.