  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Altınordu Altınordu ligin kilit takımı oldu

Altınordu ligin kilit takımı oldu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altınordu ligin kilit takımı oldu
NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk iddiasını büyük ölçüde kaybedip Play-Off hattındaki yeri de garantiye yakın olan Altınordu, kalan 8 maçının 7'sinde kümede kalma mücadelesi ve zirve yarışı veren takımlarla karşı karşıya gelecek. Zirvenin 12 puan gerisinde, 7'nci sıranın ise 12 puan önünde yer alan kırmızı-lacivertliler, bir üst lige çıkacak ve alt lige düşecek ekiplerin belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Bu hafta zirvenin 2 puan gerisinde yer alan Batman Petrolspor'u konuk edecek Altınordu sonraki 2 maçında ise lige tutunma savaşı veren Altay (D) ve Karaköprü ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi son haftalarda da 3. Kastamonu, 5. Adana, 6. İskenderun ve lider Sarıyer ile karşılaşacak.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA