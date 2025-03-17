Altınordu düşüşte

SİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu evinde ağırladığı Batman Petrolspor'la 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-lacivertliler, önceki hafta evinde Beykoz A.Ş. ile 1-1 berabere kalırken, geçen hafta da Ege derbisinde deplasmanda Fethiyespor'a kaybetmişti. İzmir temsilcisi bu hafta da iki puandan olurken, galibiyet hasretini üç maça çıkarmanın üzüntüsünü yaşadı. Üst sıraları yakından ilgilendiren kritik randevuda her iki ekip de karşılaşma boyunca yakaladıkları fırsatları gole çeviremedi. Altınordu, gelecek hafta İzmir derbisinde kötü gidişini sonlandırma amacıyla düşme hattında yer alan Altay'ın konuğu olacak.