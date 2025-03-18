Altınordu’da kayıplar sürüyor

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'la 0-0 berabere kalan 4'üncü sıradaki Altınordu'nun galibiyet özlemi 3 haftaya yükseldi. İzmir ekibi bu periyotta Beykoz Anadoluspor'la 1-1 berabere kalıp, Fethiyespor'a 1-0 (D) yenildikten sonra Batman Petrolspor engelini de aşamayıp 7 puan bıraktı. Ligde 49 puanı bulunan kırmızı-lacivertli takımın lider Sarıyer'le arasındaki puan farkı 12'den 14'e yükseldi. Direkt şampiyonluk hedefini ıskalayan Altınordu, normal sezonu Play-Off potasının içinde en iyi sırada bitirmek için mücadelesini sürdürecek. Altınordu bu hafta düşme hattındaki Altay'ı yenerek moral bulmayı hedefliyor.