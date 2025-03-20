Altınordu’dan anlamlı menü

TÜRK futbolcusuna verdiği önem ve altyapıya yaptığı yatırımla ülke futbolunun örnek kulüplerinden olan Altınordu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü anlamlı şekilde yad etti. 18 Mart'ta, A takımın kamp yaptığı Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde önceki futbolculara, Çanakkale Savaşı'nda askerlerimizin yediği buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

Açıklamada, "Bu toprakları vatan yapan Çanakkale şehitlerimizi saygı ve minnetle anarken, A Takım futbolcularımız ve çalışanlarımız için herkesin farkındalığını artırmak amacıyla öğle yemeğinde Çanakkale menüsü çıkartıldı. Ekmek, üzüm hoşafı ve buğday çorbasından oluşan menü, sporcularımıza öğle yemeği olarak dağıtıldı" ifadelerini kullandı.