Altınordu’da Eren ilk kez yok

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda oynayacağı Kastamonuspor maçına odaklanan Altınordu'da kaptan Eren Tokaz bu sezon ilk kez formasından ayrı kalacak. İzmir ekibinin ligde oynadığı 28 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de yer alıp 2 bin 509 dakika sahada kalarak vazgeçilmez olan tecrübeli stoper, hafta içindeki Karaköprü Belediyespor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Sezon başında 1 yıllığına İskenderunspor'dan transfer edilen 1.90 boyundaki ve 32 yaşındaki savunmacı Kastamonu deplasmanında takım arkadaşlarını ilk kez yalnız bırakacak.

YERİNE ALİ ÇIRAK

KIRMIZI-LACİVERTLİ formayla ilk golünü Altay derbisinde kaydeden deneyimli defans oyuncusunun yokluğunda son haftalarda yedek soyunan Ali Çırak'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor.