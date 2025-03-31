Altınordu’da hedef iki deplasmandan 6 puanla dönmek

Ramazan Bayramı'nın ilk gününü izinli geçiren Altınordulu futbolcular, Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına tekrar başladı.

İzmir ekibi, 2 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Kastamonuspor ile oynayacağı karşılaşma için yarın Kastamonu'ya giderek kampa girecek. Altınordu kafilesi, bu maçın ardından 6 Nisan Pazar günü 1461 Trabzon ile oynayacağı karşılaşma için İzmir'e dönmeyecek ve Trabzon'a geçerek çalışmalarına burada devam edecek.

ALTIINORDU FOOTBALL DAYS VİNA CUP U13 BİRİNCİSİ BAŞAKŞEHİR

Öte yandan Altınordu Football Days Etkinliklerinin üçüncüsü olan Vina Cup U13 Turnuvası'nda mutlu sona ulaşan takım Başakşehir oldu.

Hafta sonu Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 24 Takımın katılımı ile gerçekleştirilen çeyrek final , yarı final ve final maçları oynandı.

Çeyrek final maçlarında Beşiktaş, Bucaspor'u 3-0, Alanyaspor, Samsunspor'u 3-2, Başakşehir, Göztepe'yi 4-0 ve Manisaspor'da Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı final maçlarında Beşiktaş, Alanayspor'u penaltılarda 6-5 ve Başakşehir'de Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek finale yükselmeye hak kazanan takımlar oldu.

TURNUVA BİRİNCİSİ BAŞAKŞEHİR

Final de ise Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek Vina Cup U13 Turnuvası'nı birinci olarak tamamladı. Final maçının bitiş düdüğü ile birlikte Başakşehirli minik sporcular büyük sevinç yaşadı.

Final maçlarının bitiminde kupa töreni ile dereceye giren takımlara ödülleri verildi.