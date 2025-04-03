Altınordu 3 dakikada yıkıldı: 2-0

2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu, erteleme maçında 1 basamak üzerinde yer alan Kastamonu ile deplasmanda karşılaştı ve 90 dakikadan puansız ayrıldı: 2-0. Son üç karşılaşmasında 7 puan toplayan kırmızılacivertliler aldığı sonuçla yıkıldı. İlk yarıdan gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda ev sahibi ekip daha etkili gözüken taraftı. 63. dakikada Ersel Aslıyüksek, Kastamonuspor'u 1-0 öne geçiren isim oldu. Bu golden 3 dakika sonra yine Ersel Aslıyüksek topu filelerle buluşturdu ve durum 2-0'a geldi. Altınordu'nun skoru dengele çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma Kastamonu'nun 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Böylelikle ev sahibi takım puanını 61'e yükselterek aradaki puan farkını 6'ya çıkarttı. Altınordu hafta sonu yine deplasmanda 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek.