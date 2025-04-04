Altınordu, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen organizasyona ev sahipliği yapıyor

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kursiyerlere hoş geldin konuşması yaptıktan sonra Altınordu TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Başkan Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu Kaleci Departmanı Koordinatörü Alper Boğuşlu, UEFA Kaleci Departmanı Türkiye Sorumlusu Martin Thomas ve kursiyerlerle yakından ilgilendi. UEFA B Kaleci Kursu'na katılan kursiyerler, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde futsal salonu başta olmak üzere pek çok alanda uygulamalı eğitimlerine devam etti.

"BİRÇOK KAMP VE TURNUVA ORGANİZASYONUNA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu ile Altınordu'nun tesislerinin kullanılması konusunda mutabakata vardıklarını hatırlatan Başkan Özkan, "Alper Boğuşlu hocamız kalecilik bölümünde çok önemli hizmetler yaptı. Onun liderliğinde ilk defa UEFA B Kaleci Lisans Kursu Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 18 tane hocamız bu kurstan sonra belgelerini alacak. Yerleşkemiz'de irili ufaklı sahalarımızın yanı sıra futsal salonu, kaleci çalışma alanımız, cimnastik salonumuz, yüksek irtifa merkezimiz gibi bir çok alanımız mevcut" dedi.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi gibi tesislerin ülkemizin birçok bölgesinde açılması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Bizim tesislerimiz gibi bir çok yerde tesisler olursa yetenekli oyuncular daha rahat bulunur. Genç milli takımlarda çocukları birer haftalık kamplarla bir araya getirince sınırlı başarılar oluyor. 365 günlük sisteme yayılınca başarılar geliyor. Türkiye'de kaleci yetiştiriyoruz. Alper hocanın bunda katkısı çok fazla. Biz de Atilla Küçüktaka döneminde iyi kaleciler yetiştirdik. Kaleci pozisyonunda birçok gencimizi Türk futbolumuza armağan ettik. Bir de 9 numaralı pozisyon yetiştirsek iyi olacak."

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, önümüzdeki günlerde Altınordu'nun U14, U15, U16,U17 ve U19 takımlarının Türkiye Finalleri'ne ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Başkan Özkan, Altınordu'nun bünyesindeki tesislerin hem yerli hem de yabancı takımlara kamp yapma imkanı sunacaklarını da vurgulayarak, "Gelecek sezon burada takımlar kamp yapabilecek, yine turnuvalar gerçekleştirebilecek. Gelecek sezonla ilgili planlamamızı, bitirmiş durumdayız. Bir çok turnuva ve kamp organizasyonuna ev sahipliği yapacağız."

ALPER BOĞUŞLU'DAN ALTINORDU'YA ÖVGÜLER

Türkiye Futbol Federasyonu Kaleci Departmanı Koordinatörü Alper Boğuşlu'da "UEFA Kaleci B Kursu yeni nesil bir kurs. Avrupa'da daha önceden başladı biz yeni yeni bu kulvarda başladık. Şu anda 12. Grubun blok eğitimindeyiz. Daha önce Riva Tesislerimiz veya herhangi bir otelde yapıyorduk. Bu defa bir spor merkezinde olmak istedik. En doğru adres Altınordu idi. Başkan Seyit Mehmet Özkan bize bu imkanı verdi. Kursumuz güzel bir şekilde başladı" diye konuştu.

Boğuşlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın ve diğer gün sahada olacağız. Sonrasında salonda olacağız. Adaylarımız çok istekli ve arzulu. Adaylarımız buraya gelmek için can atıyorlardı. Bu atmosferde olması onları mutlu ediyor.

Alper Boğuşlu, genç kaleci adaylarına da şu tavsiyelerde bulundu:

"Altınordu Futbol Kulübü ile doğal olarak TFF olarak yollarımız çok kesişti. Bütün yaş gruplarına Altınordu'dan kaleciler davet ettik. 2017 Avrupa Şampiyonası'na davet edilen iki kalecinin ikisi de Altınordu'dandı. Dünya Şampiyonası biletini alan ilk ülke bizdik. Bunda da en büyük etken Berke Özer idi. Bu performansı ile A Milli Takım'a davet ettik. Berke Özer, 2000 doğumlu olarak A Milli Takımı'nı gören dünyadaki ilk kaleci. Altınordu Kulübü'nün yetiştirdiği bir kaleci. Yaş gruplarımıza bakarken önce Altınordu'dan başlıyorduk. Orada bunlar zaten gerekli eğitimi alıyor diyorduk."

UEFA Kaleci Departmanı Türkiye Sorumlusu Martin Thomas da "Harika bir tesis. İzmir'e ilk kez geliyorum. Tesisler üst düzey ve fantastik. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kalecilik yeterliliklerine sahip olduğu açıktır. UEFA tarafından denetleniyorlar ve antrenörlerin gelip çok sayıda etkinlikle bütünleştirdikleri bir kursun parçası olmaları için harika bir fırsat. Yani kalecilik konularını tartışmak ve müzakere etmek için bir fırsat.