Altınordu telafi peşinde

"SONUÇLANDIRMADA SORUNLAR YAŞADIK"

Kastamonuspor ile deplasmanda zor bir karşılaşma oynadıklarını hatırlatan Altınordu FK Teknik Direktörü Ersan Parlatan, "Kastamonuspor maçına baktığınız zaman ilk 60-65 dakika oyuna hakim olan taraf bizdik. Golü yiyince bir anda oyundan koptuk. Bu maçtan gerekli dersleri çıkarmamız gerekiyor. Bu maçta da maalesef sonuçlandırma, golü bulamama konusunda sıkıntılar yaşadık. Buna beceriksizlik veya şanssızlık diyebiliriz. Biz genç bir takımız ve aynı zamanda gelişim gösteriyoruz. Bu nedenle skora bakıp değerlendirme yapmıyoruz" dedi.