Altınordu telafi peşinde

Nesine TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, yarın deplasmanda 1461 Trabzon önünde galibiyet arayacak. Çarşamba günü erteleme maçında Kastamonuspor ile oynadığı maçın ardından İzmir'e dönmeyen Kırmızı-lacivertli takım, karşılaşmanın oynanacağı Trabzon'a giderek çalışmalarını burada sürdürmüştü.
"SONUÇLANDIRMADA SORUNLAR YAŞADIK"
Kastamonuspor ile deplasmanda zor bir karşılaşma oynadıklarını hatırlatan Altınordu FK Teknik Direktörü Ersan Parlatan, "Kastamonuspor maçına baktığınız zaman ilk 60-65 dakika oyuna hakim olan taraf bizdik. Golü yiyince bir anda oyundan koptuk. Bu maçtan gerekli dersleri çıkarmamız gerekiyor. Bu maçta da maalesef sonuçlandırma, golü bulamama konusunda sıkıntılar yaşadık. Buna beceriksizlik veya şanssızlık diyebiliriz. Biz genç bir takımız ve aynı zamanda gelişim gösteriyoruz. Bu nedenle skora bakıp değerlendirme yapmıyoruz" dedi.
Parlatan, deplasmanda 1461 Trabzon ile oynayacağımız mücadele içinse şunları ifade etti:
"Kastamonu'dan İzmir'e dönmeden Trabzon'a geldik. Bir günlük izin yaptık. Fazla antrenman yapma imkanımız olmasa da maça iyi odaklandık. Oyuncularımızla toplantılar yapabildik. Rakibimiz de son haftalarda oldukça formda ve sıralamada 6. sırayı kovalıyor. Bu maçlar bizim adımıza zordur, direnç göstermemiz gerekiyor."
UEFA KALECİ B LİSANS ANTERENÖR EĞİTİMİ SONA ERDİ
Öte yandan Altınordu FK'nın Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde devam eden UEFA Kaleci B Lisans Antrenör Eğitimi de bugün yapılacak son eğitimlerle tamamlanacak.
TFF Kaleci Departmanı Teknik Koordinatörü ve Sorumlu Kaleci Antrenör Eğitimcisi Alper Boğuşlu ve UEFA Kaleci Departmanı Türkiye Sorumlusu Martin Thomas yönetiminde yapılan eğitimlere 18 kaleci antrenörü katıldı. 3 gün devam eden etkinlikte kaleci antrenörleri, gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler aldı. Metin Oktay Yerleşkesi'nde konaklayan heyet, eğitim süresince de Altınordu FK'nın tüm imkanlarından yararlandı.
TFF Kaleci Departmanı Teknik Koordinatörü ve Sorumlu Kaleci Antrenör Eğitimcisi Alper Boğuşlu, önceki dönemlerde bu tarz eğitimlerin müsaitlik durumuna göre TFF'nin Riva Tesisleri'nde veya otellerde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "İlk defa bir spor kulübünün tesislerinde bu eğitimi verdik. Altınordu FK'da eğitimlerimizi en iyi şekilde verebilmek için bize destek oldular. Burada çok güzel bir kurs dönemi geçirdik. Altınordu FK yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.