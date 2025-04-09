Ersan Parlatan, telafi istiyor!

İzmir ekibi, cumartesi Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman öncesinde Altınordu TV'ye konuşan tecrübeli teknik adam, Kastamonuspor ve 1461 Trabzon deplasmanlarından istedikleri sonuçlarla dönemedikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Kastamonu maçının ilk yarsında iyi oynadık. İkinci yarı ortada giden maçta gereksiz bir gol yedik arkasından durum 2-0 oldu. Takımın o maçta çabası vardı. O maçtan puansız ayrılıp Trabzon'a geçmemiz üzüntü vericiydi. Futbolda iyi mücadele etmen, koşman ve arzulu olman lazım. 1461 Trabzon maçında bunu sahaya yansıtamadık. Oyunla alakalı değil ama mücadele, arzu ve istek anlamında eksikliklerimiz vardı. İki deplasmandan puansız dönmek bizleri üzdü" dedi.

Ligin kalan bölümünde kendi ayarlarındaki takımlarla oynayacaklarını dile getiren Ersan Parlatan, "Antrenmandan önce oyuncularımla yaptığım toplantıda Play-off sıralamasındaki durumumuzdan bahsettim. Rakiplerimizle aramızdaki puan farkı azaldı. Hala da 6 puanlık avantajımız var. Ne kadar erken puanları alırsak rahat ederiz. Şu an için kaybedilmiş bir şey yok. Güzel maçlar bizi bekliyor. Kendimizi görebilmek ve son iki deplasman mağlubiyetini telafi edebilmek adına Adana 01 FK maçı bizim için önemli" diye konuştu.

ALTINORDU'NUN MİNİKLERİNDEN BAŞARILI SONUÇLAR

Öte yandan Altınordu'nun genç sporcuları hafta sonu Antalya'da gerçekleştirilen BD Spor Tatil Cup Turnuvası'ndan başarılı sonuçlarla döndü. Altınordu U10 Takımı, 3 grupta 14 takımın katıldığı turnuvada grubunda Manavgat Akademi ve Beşiktaş ile karşılaştı ve grubundan çıkmayı başardı. Çeyrek finalde Konya İkoniaspor'u eleyen Altınordu'nun minikleri Beşiktaş'ı eleyerek finale çıktı ve finalde Manavgat Akademi'yi 3-0 mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak bitirdi.

Altınordu U12 Takımı ise yine 3 grupta 14 takımın mücadele ettiği organizasyonda Manavgat Belediye ve Konya İkonia takımları ile oynadı ve gruptan çıkmayı başardı. Altınordu'nun minikleri, çeyrek finalde Darıca Kalespor'u ve yarı finalde de penaltılarla Beşiktaş'ı eleyerek adını finale yazdırdı. Finalde turnuvada iki takımla ile mücadele eden Beşiktaş'ın diğer takımına 2-1 mağlup olan Altınordu U12 Takımı turnuvayı ikinci olarak tamamladı.