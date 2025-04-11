Altınordu’nun yolu zorlu

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 2 mağlubiyetle taraftarını üzen Altınordu, normal sezonun son 3 haftasında zirve yarışı veren takımlarla kozlarını paylaşacak. Grupta 55 puanla 5'inci sırada yer alan Kırmızı-lacivertliler, cumartesi günü kendisiyle aynı puana sahip bir basamak üstündeki Adana 01 FK'yı konuk ettikten sonra deplasmanda 46 puanı bulunan 7. basamaktaki İskenderun'la karşılaşacak. İzmir ekibi bir sonraki hafta ise 72 puanlı lider Sarıyer'in misafiri olacak.

SON HAFTA AFYON

İLK 6'daki yerini bir an önce matematiksel olarak garantilemek isteyen Altınordu, şampiyonluk yarışını ve Play-Off mücadelesini yakından ilgilendiren sınavlar verecek. Kırmızı-lacivertli ekip son haftayı ise Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle tamamlayacak.