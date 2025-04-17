Altınordu’da Ateş dönemi

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da üst üste alınan 3 mağlubiyet sonrası teknik direktör Ersan Parlatan ile yolları ayıran başkan Seyit Mehmet Özkan, göreve Namet Ateş'i getirdi. İzmir temsilcisinde daha önce 2018-2022 yılları arasında Altınordu Futbol Akademisi'nde atletik performans direktörü ve gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak çalışan ve UEFA Pro Lisans sahibi olan Ateş, son olarak Manisa FK'da altyapının başındaydı.

ÖZKAN'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Namet Ateş'ten övgü dolu sözlerle bahsetti. Özkan, "Namet Hocamız Türk futbolunun önemli beyinlerinden biridir. Artık onun da profesyonel liglerde A takım teknik direktörlüğü zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

TEKNİK EKİPTE DİKİŞ TUTMADI

Altınordu son yıllarda teknik adam seçiminde bir türlü istikrar yakalayamadı. Seyit Mehmet Özkan, Hüseyin Eroğlu kulüpten ayrıldıktan sonra son 3 yılda 6 farklı teknik adamla çalıştı. İzmir temsilcisinde bu dönemde Ufuk Kahraman, Gökhan Ünal, Hasan Özer, Atilla Küçüktaka, Olcay Şahan ve son olarak Ersan Parlatan teknik adam olarak görev yaptı. Daha önce yaptığı açıklamalarda, "İkinci Hüseyin Eroğlu'nu arıyorum" diyen Altınordu Başkanı Özkan bu periyotta umduğunu bulamadı.