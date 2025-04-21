Altınordu kaçamadı

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u garantilemeye çalışan Altınordu, direkt rakibi İskenderunspor'la deplasmanda iki kez öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalarak fırsat tepti. Son haftalarda düşüşe geçen kırmızı-lacivertliler, galibiyet hasretini 4 maça yükseltti. İzmir ekibi, bu süreçte üst üste Kastamonuspor, 1461 Trabzon FK ve Adana 01 FK'ya yenilirken, son olarak İskenderunspor ile yenişemedi. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Alper Tursun'un attığı golle 1-0 öne geçti. İskenderun tam ilk yarı biterken 45'te Ulaş Zengin'in golüyle eşitliği sağladı ve ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Altınordu ikinci yarıya da hızlı başladı. Kırmızı-lacivertliler, 49'da skorer oyuncusu Hüseyin Bulut'un attığı golle maçta bir kez daha öne geçti: 1-2. Golün ardından baskısını artıran ev sahibi ekip 72'de Muhammet Beşir'in attığı golle bir kez daha skora denge getirdi: 2-2. Geri kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.