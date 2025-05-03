Adana 01 FK ile telafisi olmayan bir maça çıkacağız”

İzmir ekibi, perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi ve İsmet Orhunbilge Tesisleri'de yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.

Genç bir kadro ile mücadele ettikleri sezonda ilk etabı, iyi bir noktada tamamladığımızı dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu, "Sezonu Play-off hattında tamamladık. Artık Adana 01 FK ile deplasmanda telafisi olmayan bir maça hazırlanıyoruz. Takımımızın içindeki hava da çok güzel. O maça çok iyi hazırlanıp iyi mücadele edip galibiyetle müsabakadan dönmek istiyoruz" dedi.

METİN OKTAY YERLEŞKESİ'NDE FİNAL HEYECANI

Öte yandan Altınordu FK'nın Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde devam eden U15 Gelişim Ligi finallerinde yarın şampiyonluk ve üçüncülük maçları oynanacak.

Grup maçlarını lider tamamlayan Ümraniyespor ile Fenerbahçe Pazar günü saat 18.00'de final maçı oynayacak. Yine gruplarından ikinci çıkan Beşiktaş ve Galatasaray saat 16.00'da 3.'lük maçına çıkacak.