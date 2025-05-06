Altınordu Play-Off karnesine güveniyor

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off 1'inci Tur'da perşembe günü deplasmanda Adana 01 ile karşılaşacak Altınordu, Play- Off'lardaki başarısıyla dikkat çekiyor. İzmir ekibi 2007-08 sezonunda 3. Lig Play-Off'unda Bingöl Bld ve Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorlarla yenerek 2. Lig'e yükseldi. Kırmızılacivertliler 2010-11'de yine 3. Lig'de Play- Off'a kalıp Afyonkarahisarspor'u 2-1, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 dize getirerek 2. Lig biletini kaptı. İzmir ekibi 2020-21'de ise 1. Lig'de ilk 6'ya kalıp Süper Lig'in kapısından döndü. Play-Off yarı finalde evinde 1-0 yendiği Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak finale çıkan Altınordu, Altay'a 1-0 yenilmişti. İzmir ekibinin Play-Off'larda 6 maç oynayıp 4 takımı elemesi gerekiyor.