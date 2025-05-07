Altınordu’ya prim dopingi

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off 1'inci Tur maçında yarın Adana 01 FK'ya konuk olacak Altınordu'ya yönetimden prim dopingi geldi. Yönetimin, şampiyonluk primini toplam 10 milyon TL olarak belirlediği öğrenildi. Kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisinde oyuncuların aldıkları süreye göre prim elde edecekleri ifade edilirken, bir oyuncunun maksimum 600 bin TL prim hakkı kazanabileceği de bildirildi.

Adana ekibini elemesi halinde Kastamonuspor- Beykoz Anadoluspor eşleşmesinin galibiyle 2'nci Tur'da çift maç eleme usulüyle karşı karşıya gelecek İzmir temsilcisi eğer yoluna devam ederse 3'üncü Tur'da Batman Petrolspor'un rakibi olacak. Kırmızı-lacivertliler, Batman Petrolspor engelini de aşarsa 1'inci Lig'e yükselmek için Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'tan gelecek takımla tarafsız sahada final maçına çıkacak. Altınordu'da kaptan Eren Tokat ve genç futbolculardan Ege Arslan, İzmir'e tur atlayarak dönmek istediklerini söyledi.

TEK HEDEF TURU GEÇMEK

Kaptan Eren Tokat, "Adana'da tur atlayacağımıza eminim. Herkesin gönlü bizimle olsun" diyerek sözlerini noktaladı. Ege Arslan da "Saha içinde çok iyi mücadele edersek başaramayacağımız bir şey yok. Adana'dan İzmir'e tur atlayarak dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.